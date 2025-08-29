Tomás Gálvez sobre Delia Espinoza: “Ha cometido tantas faltas para ser destituida”

Al parecer los inconvenientes en el Ministerio Público no tienen fecha de finalización. Esta vez, el fiscal supremo, Tomás Gálvez, decidió pronunciarse sobre el trabajo que viene realizando Delia Espinoza en la entidad de justicia.

Durante una entrevista en Exitosa, Gálvez hizo un llamado al Parlamento Nacional para que pueda evaluar la situación de Espinoza Valenzuela en la Fiscalía, ya que, considera que no debe continuar en el cargo, debido a las faltas que ha cometido durante su gestión.

"Delia Espinoza en estos últimos tiempos ha cometido tantas infracciones constitucionales, tantos delitos flagrantes y tantas faltas administrativas, muy graves, que si el Congreso hace su trabajo o la Junta Nacional de Justicia hace su trabajo, de inmediato tienen que suspenderla y destituirla", manifestó.

SITUACIÓN DE NICANOR BOLUARTE

El jueves 28 de agosto, autoridades del Ministerio Público decidieron allanar la vivienda de Nicanor Boluarte, a tempranas horas del día, causando la reacción de diversas autoridades, por lo que, Tomás Gálvez calificó el accionar como ‘arbitrario’.