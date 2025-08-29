Martín Vizcarra: Poder Judicial evalúa apelación de expresidente para revocar prisión preventiva

Mira la audiencia en vivo AQUÍ

Esta mañana, desde las 10 a.m., el expresidente Martín Vizcarra enfrenta una audiencia clave en la que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que decidirá si revoca o mantiene la prisión preventiva de cinco meses dictada en su contra el pasado 13 de agosto.

La medida fue dictada en el marco de la investigación por presuntos sobornos que habría recibido durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, para beneficiar a empresarios en las licitaciones de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

VARIAS PRISIONES

Ante los argumentos de la defensa del exmandatario que no hay pruebas que lo incriminen, el Ministerio Público insiste que existen indicios sólidos que el exgobernador de Moquegua recibió sobornos de la constructora Obrainsa a cambio de favorecerla en licitaciones.

Como se sabe, desde que se le dictó prisión preventiva, el ex jefe de Estado ha sido trasladado varias veces a distintos centros penitenciarios de la capital, pasando por Diroes (Barbadillo), Ancón II (Piedras Gordas II) y nuevamente Barbadillo en el distrito de Ate Vitarte.