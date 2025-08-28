Martín Vizcarra: expresidente tuvo complicación de salud durante juicio oral en el penal Barbadillo

El inicio de la audiencia por el juicio oral contra Martín Vizcarra estaba previsto para las nueve de esta mañana, pero el procesado no se conectó a la sala virtual, ya que se le recomendó al ex jefe de Estado guardar reposo debido a una complicación con su salud.

Tras conocer la noticia, la magistrada a cargo de la sesión pidió inmediatamente un reporte sobre el estado de salud de Vizcarra Cornejo al médico del penal de Barbadillo, John Lozano, quien explicó sobre la descompensación sufrida por el exmandatario:

PRESIÓN ARTERIAL

"El señor Martín Vizcarra, el día de hoy ha presentado presiones arteriales un poco elevadas, a las 8:45 estaban en 137.70 y a las 9:45 en 143.80, son unas presiones que ha ido manteniendo desde su ingreso aquí. Con la medicación se ha llegado a controlar", manifestó.

El médico dijo también, que está coordinando con personal del Hospital de Ate Vitarte, pues el expresidente debe ser evaluado por un cardiólogo. "El señor Vizcarra no cuenta con ningún seguro, por lo que correspondería ser atendido por el SIS", añadió.