Sheyla Gutiérrez: ordenan nueve meses de prisión preventiva contra sospechoso del crimen

Luego de que Jossimar Cabrera Cornejo, principal sospechoso del crimen contra Sheyla Gutiérrez en Estados Unidos, la Corte Superior de Lima del Poder Judicial, decidió ordenar nueve meses de prisión preventiva contra el presunto feminicida.

"El 31 Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima ordena la detención preventiva por nueve meses con fines de extradición pasiva a Estados Unidos de Jossimar Cabrera Cornejo para que sea procesado por el presunto delito de asesinato en contra de su esposa, Sheyla Gutiérrez Rosillo", indica en la cuenta de X.

Del mismo modo, el juez encargado de lleva el caso, Óscar Torres Mego, manifestó que Cabrera Cornejo, decidió ampararse en la extradición que las autoridades de justicia de Estados Unidos solicitó en su contra, tras los hechos del último 10 de agosto.

AYUDARÁN A REPATRIAR LOS RESTOS DE SHEYLA GUTIÉRREZ

En conversación con 24 Horas Mediodía, el padre y hermana de Sheyla Gutiérrez, revelaron que la Cancillería está ayudando a la familia para que el cuerpo de su pariente sea repatriado al país, el cual estaría llegando en menos de dos semanas.