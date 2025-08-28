Pedro Castillo exhorta a Betssy Chávez deponer huelga de hambre que acata desde hace varios días

Durante su intervención en el juicio oral en su contra por el golpe de Estado que protagonizó en diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo pidió a la expremier Betssy Chávez "deponer" la huelga de hambre que acata desde hace varios días, por los supuestos abusos que recibe en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

"Hago un llamado a la doctora Betssy Chávez para que deponga su actitud, su medida de lucha, su huelga de hambre, indicándole que al pueblo no le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto con un madero encima, sino acompañándola en sus luchas permanentemente. Fuerza, doctora", dijo.

GOLPE DE ESTADO

Por otro lado, como en otras ocasiones desde que comenzó el juicio oral, el 4 de marzo de este año, Castillo Terrones rechazó de forma categórica el proceso en su contra. Como se recuerda, ambos exfuncionarios son investigados por el presunto delito de rebelión por el intento de golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.

Por este supuesto delito, el Ministerio Público ha solicitado 34 años de pena privativa de libertad para el exmandatario de la República, y 25 años y 6 meses para la ex primera ministra, así como la inhabilitación para ejercer la función pública y una reparación civil de S/64 millones, con información de La República.