Alejandro Toledo conocerá su sentencia por el caso Ecoteva el 3 de setiembre

¡La espera terminó! Por medio de la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima, se conoció que Alejandro Toledo y otros implicados en el caso Ecoteva conocerán su sentencia el próximo miércoles 3 de setiembre.

El expresidente junto a los investigados estará esperando un veredicto del Poder Judicial (PJ) sobre sus vínculos en el delito de lavado de activos. La audiencia se encuentra programada para la próxima semana desde las 2:15 p.m.

PENA CONTRA ALEJANDRO TOLEDO

La Fiscalía pidió prisión de 16 años y 8 meses contra el exmandatario y Eliane Karp. Además, el Ministerio Público solicita el pago de una reparación civil de más de 38 millones de soles, como también, el decomiso de sus cuentas bancarias.

Cabe mencionar que, Alejandro Toledo conocerá su sentencia desde el penal de Barbadillo, tras haber sido condenado a 20 años y seis meses de cárcel por haber estado involucrado en el caso Interoceánica y ahora sabrá una segunda sentencia.