Defensa de Keiko Fujimori reclama al TC la nulidad del caso Cócteles

La abogada Giulliana Loza acusó al Ministerio Público de no responder los agravios constitucionales y reiteró que el proceso es inconstitucional.

La defensa legal de Keiko Fujimori cuestionó la actuación del Ministerio Público durante la audiencia del hábeas corpus en el Tribunal Constitucional (TC). Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, aseguró que la fiscalía “no pudo responder mínimamente” los argumentos de la defensa, insistiendo en que el proceso judicial en su contra no tiene sustento constitucional.

Loza remarcó que Fujimori lleva una década enfrentando un caso que, a su juicio, no debería existir. “Ninguna persona puede estar procesada por un hecho que no era delito ni aquí ni en ninguna parte del mundo”, sostuvo, al referirse a los aportes que la fiscalía señala como presunto lavado de activos.

Diferencias con otros procesos

La abogada descartó que se pueda establecer un paralelo con el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes ya recibieron sentencia en primera instancia por lavado de activos. Según Loza, “los marcos fácticos e imputaciones son distintos”, por lo que no corresponde asociar ambos procesos. Asimismo, recordó que lo planteado ante el TC es la “nulidad absoluta de todo el proceso” contra Fujimori y los demás investigados, pedido que fue rechazado en instancias previas.

Finalmente, criticó que el Ministerio Público haya intentado introducir “cuestiones periféricas o políticas” durante la audiencia, en lugar de responder los cuestionamientos constitucionales. La abogada expresó confianza en que el Tribunal Constitucional resolverá atendiendo las garantías fundamentales: “Esperamos que se declare la nulidad porque el caso se cae completamente”, concluyó.