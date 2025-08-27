Inician investigación preliminar contra mujer que realizó pintas con grafiti en muro Inca

Una mujer identificada como Karin Sucno, de 26 años, fue detenida por la Policía Nacional tras ser acusada de realizar un grafiti en un muro incaico en la calle Inca Roca, a escasos metros de la Plaza Mayor del Cusco. La Fiscalía inició una investigación preliminar por el presunto delito de extracción ilegal de bienes culturales y del patrimonio paleontológico del Perú.

La Segunda Fiscalía Penal Corporativa del Cusco precisó que, como parte de las diligencias, se revisaron cámaras de seguridad y se realizó la constatación de la vivienda de la acusada en el distrito de San Sebastián. En las imágenes se observa a una mujer con zapatillas negras, bermuda y chompa oscura, pintando con aerosol el muro alrededor de las 3:46 de la madrugada.

El Ministerio Público señaló que las pintas se realizaron sobre piedra caliza de origen incaico y republicano, lo que agrava el daño al patrimonio cultural. Asimismo, informaron que Sucno fue liberada la noche del lunes, tras permanecer varias horas en la División de Investigación Criminal del Cusco.

DAÑOS AL PATRIMONIO CULTURAL

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco advirtió que el grafiti, de connotación sexual, representó un grave atentado contra uno de los muros más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Especialistas en conservación realizaron trabajos técnicos para eliminar la pintura sin afectar la estructura original.

La intervención ha generado preocupación entre autoridades y ciudadanos cusqueños, quienes reclaman mayor vigilancia en zonas turísticas para evitar que se repitan ataques contra el patrimonio histórico.