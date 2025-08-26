Poder Judicial evaluará este 29 de agosto apelación de Martín Vizcarra contra prisión preventiva

El Poder Judicial fijó para el viernes 29 de agosto de 2025, a las 10:00 a. m., la audiencia virtual en la que se evaluará la apelación presentada por la defensa del expresidente Martín Vizcarra contra la orden de prisión preventiva que cumple en el penal Ancón II. La sesión se llevará a cabo mediante la plataforma Google Meet y será la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional la encargada de revisar el caso.

Vizcarra cumple actualmente cinco meses de prisión preventiva por orden del juez Jorge Chávez Tamariz, pese a que el Ministerio Público había solicitado seis meses de detención. Su defensa presentó el recurso de apelación con el objetivo de revertir la medida que lo mantiene recluido en el marco del proceso por presuntos sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua.

La sala de apelaciones tendrá la responsabilidad de decidir si la resolución emitida por el magistrado se mantiene, se modifica o se revoca. Durante la audiencia, tanto el Ministerio Público como la defensa del exmandatario expondrán sus argumentos ante el tribunal. El Poder Judicial precisó que el enlace de acceso será remitido previamente a los involucrados.

INVESTIGACIÓN POR PRESUNTOS SOBORNOS

Martín Vizcarra permanece recluido en el penal Ancón II, a donde fue trasladado desde Barbadillo tras dictarse la orden de prisión preventiva. El proceso en su contra se centra en las presuntas coimas que habría recibido para la ejecución de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, Vizcarra.