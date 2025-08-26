PJ ratifica condena de 28 años de cárcel para responsables del asesinato de cuatro líderes nativos

Foto Andina

En Ucayali, el Poder Judicial (PJ) confirmó, en segunda instancia, la condena de 28 años y tres meses de prisión contra cuatro de las cinco acusados del crimen de cuatro líderes nativos, ocurrido en el 2014 y denominado caso Saweto.

Según el fallo, Hugo Soria y José Estrada fueron hallados responsables de haber dado la orden para asesinar a las víctimas; mientras que se determinó que los hermanos Segundo y Josimar Atachi, fueron quienes cometieron el asesinato.

Asimismo, los imputados deben pagar una reparación civil de 100 mil soles por cada una de las víctimas, asesinados el 01 de setiembre de 2014. Ellos son Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos y Leoncio Quintisima.

TALA ILEGAL

En el caso del quinto acusado, Eurico Mapes, quien para la Fiscalía participó en los crímenes, su juicio quedó suspendido tras ser declarado reo contumaz al no presentarse a las audiencias. En la actualidad sigue como no habido.

En 2014, estos dirigentes de la comunidad alto Tamaya-Saweto, fueron emboscados y asesinados tras denunciar la tala ilegal en la Amazonía. El crimen habría respondido a represalias de grupos vinculados al tráfico de madera.