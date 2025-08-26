Caso Mochasueldos: PJ rechazó pedido para levantar secreto bancario de congresista Jorge Flores

El juez supremo Juan Checkley rechazó el pedido fiscal para que se autorice levantar el secreto bancario del legislador Jorge Luis Flores, en el marco de la investigación que se le sigue por un presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho congresal.

El 31 de enero del 2024, el magistrado negó el requerimiento respecto al legislador y otras 27 personas, entre los que se encuentran trabajadores de su despacho y de la Comisión de Energía y Minas que presidió, entre el 26 de julio del 2021 al 9 de julio de 2023.

En su fallo del último 22 de agosto, el juez determinó que en este caso corresponde declarar la sustracción de la materia, pues el 14 de mayo del 2024, el Ministerio Púbico presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el referido legislador, informa RPP.

DEBIDO PROCESO

La denuncia indica a Flores Ancachi como presunto autor del delito de concusión, en grado de tentativa, por presuntamente haber obligado a los trabajadores de su despacho y de la Comisión de Energía y Minas, a que le entreguen parte de sus sueldos.

Checkley Soria precisa que, si el Congreso aprueba la acusación constitucional adquirirá competencia para seguir. “Mientras la denuncia está en trámite ante el Congreso, el Poder Judicial debe abstenerse pues podría afectar el debido proceso”, dijo.