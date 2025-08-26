Juntos por el Perú realizará plantón en la Fiscalía exigiendo respeto a la vida de Betssy Chávez

La alianza política Juntos por el Perú anunció un plantón en solidaridad con la expremier Betssy Chávez, quien supuestamente sufriría amenazas y agresiones en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

La protesta se realizará esta mañana, a las 10 horas, en la sede central del Ministerio Público ubicado en la avenida Abancay, Cercado de Lima. Exigen el respeto irrestricto a su dignidad y derechos.

DERECHOS HUMANOS

En el comunicado, también piden el traslado inmediato de Chávez Chino, junto a los testigos, a un centro carcelario donde se garantice plenamente condiciones de respeto de los derechos humanos.

Asimismo, denunciaron la inacción del Congreso de la Republica el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, así como el silencio cómplice de las organizaciones de derechos humanos y feministas.