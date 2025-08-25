Poder Judicial condena a Juan de Dios Zorrilla por caso 'Árbitros' vinculado a Odebrecht

El Poder Judicial dictó sentencia contra Juan de Dios Zorrilla en el marco del caso 'Árbitros', vinculado directamente a la empresa brasileña Odebrecht. La condena fue lograda por el Equipo Especial Lava Jato, que consiguió que el investigado acepte una terminación anticipada.

El Ministerio Público informó que Juan de Dios Zorrilla deberá pagar S/ 380 000 como reparación civil en favor del Estado. La institución destacó el trabajo del Equipo Especial Lava Jato, que suma una nueva condena en el extenso proceso por corrupción ligado a la constructora.

“El Cuarto Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo de la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, consiguió la sentencia de terminación anticipada contra Juan de Dios Zorrilla por el caso 'Árbitros'”, precisó la Fiscalía a través de un comunicado.

La sentencia contempla una condena de cuatro años de prisión, además de una multa de 60 días y el pago de la reparación civil. Como parte de la investigación, Zorrilla fue señalado por su vínculo con el estudio jurídico Jure Et De Jure Abogados E.I.R.L, relacionado con las acciones irregulares de Odebrecht en el país.

SENTENCIAS

Con esta decisión, el Equipo Especial Lava Jato acumula once sentencias condenatorias en sus investigaciones, bajo la coordinación del fiscal superior Rafael Vela Barba. Asimismo, se suma a las 61 condenas obtenidas en el marco de procesos de colaboración eficaz.