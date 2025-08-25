Santiváñez pide al Poder Judicial cerrar investigación preliminar en su contra

Un nuevo capítulo judicial se abre para Juan José Santiváñez, quien recientemente juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos y ahora busca que el Poder Judicial ponga fin a una investigación abierta en su contra por presuntas irregularidades durante su paso por el Ministerio del Interior.

El recurso fue presentado el pasado 7 de agosto por su defensa legal y solicita un control de plazo de la investigación preliminar vinculada a la contratación de Anatoly Bedriñana. La defensa recuerda que el 3 de julio ya había pedido a la Fiscalía que concluya con las diligencias y emita la disposición correspondiente.

AUDIENCIA PARA SETIEMBRE

La solicitud fue derivada al despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó una audiencia virtual para el lunes 1 de setiembre a las 09:30 a. m.. En la sesión se escucharán a las partes procesales y se definirá si la investigación continúa o se archiva.

La petición de Santiváñez ocurre pocos días después de que la presidenta Dina Boluarte lo nombrara ministro de Justicia y Derechos Humanos. El pasado 23 de agosto, juró al cargo en Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos por el proceso que enfrenta.

INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES

El caso gira en torno al presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado, vinculado a la contratación de Bedriñana en el Ministerio del Interior. La Fiscalía abrió diligencias preliminares para esclarecer posibles irregularidades cometidas durante su gestión en esa cartera.