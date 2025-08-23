Vizcarra desiste de acciones legales y acatará decisión del INPE de trasladarlo a Ancón II, señala abogado

Esta mañana, en entrevista con RPP, Erwin Siccha, abogado del expresidente Martín Vizcarra, dijo que su patrocinado ha decidido acatar la determinación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que anoche lo trasladó del penal de Barbadillo al penal Ancón II.

Es por ello, manifestó el letrado, que el líder del partido político Perú Primero le ha solicitado el desistimiento de todas las acciones legales que tenían planificado presentar para que retorne inmediatamente al centro carcelario ubicado en el distrito de Ate.

DONDE LO MANDEN

Por otro lado, Siccha Pérez resaltó el mensaje publicado esta mañana por Vizcarra Cornejo en sus redes sociales, donde señala que "resistirá en donde lo manden y que no lo van a doblegar". Asimismo, que seguirá “luchando por la recuperación de la democracia”.

Vizcarra Cornejo cumple prisión preventiva de cinco meses, desde el 13 de agosto, en el marco de la investigación en su contra por supuestos actos de corrupción en el caso 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua', cuando fue gobernador regional de Moquegua.