PPK: Poder Judicial confirma orden de impedimento de salida del país por 18 meses

La Tercera Sala Penal Nacional confirmó la resolución que ordenó impedimento de salida del país por 18 meses contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), indagado por el presunto delito de lavado de activos y otros.

Como se recuerda, el pasado 8 de junio, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país contra PPK, tras un intento de viaje a los Estados Unidos, detectado por el personal de Migraciones del aeropuerto Jorge Chávez.

RIESGO INMINENTE DE FUGA

La medida fue adoptada a pedido del fiscal provincial Carlos Puma, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que advirtió un riesgo inminente de fuga de Kuczynski Godard, de 86 años.

PPK es indagado por presunto lavado de activos, asociación ilícita, falsa declaración y fraude procesal por presuntos aportes irregulares a su extinto partido, Peruanos por el Kambio, durante la campaña electoral de 2016.