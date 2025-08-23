Eduardo Arana sobre denuncias de Betssy Chávez: Busca politizar juicio en su contra por golpe de Estado

El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, se pronunció sobre el caso de la expremier Betssy Chávez, procesada por el golpe de Estado de Pedro Castillo, quien inició una huelga de hambre denunciando ser víctima de abusos en la prisión.

“No hay que politizar este hecho (…) es una interna que debe respetar y obedecer las reglas que hay en un penal. Lo que se pretende es que, seguramente, estando frente a un juicio, se quiera llevar por el Estado politizado, pero el Ejecutivo no se va a prestar”, señaló.

MALTRATOS Y ABUSOS

El pronunciamiento de Arana Ysa se registra luego que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informara, el pasado jueves 21 de agosto, que Chávez Chino por decisión propia decidió levantar su huelga de hambre absoluta un día después de iniciarla.

Según explicó la exfuncionaria, la medida que había iniciado resultaba “humanamente imposible” de sostener frente a los permanentes “maltratos y abusos” que sufre al interior de la prisión, de parte de algunas internadas y responsables del centro carcelario.