Delia Espinoza marca distancia sobre probable traslado de Vizcarra a Lurigancho: “Es un tema ajeno”

Tras conocer la noticia que Martín Vizcarra dejaría el penal de Barbadillo para ser internado en el centro penitenciario de Lurigancho, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue consultada al respecto del tema y marco distancia sobre el comunicado del INPE.

En conversación con los medios de comunicación, la titular del Ministerio Público manifestó que el caso del expresidente no le compete a la entidad que lidera, por lo que, recordó que el responsable es el Instituto Nacional Penitenciario.

"Al ser un tema netamente administrativo, que corresponde al INPE, una entidad que es parte del Ministerio de Justicia, sería bueno preguntarle al ministro de Justicia o al jefe del INPE, ellos son los que tendrían que explicar las razones (...) No corresponde al Ministerio Público opinar porque es un tema ajeno a nuestras competencias y a nuestras atribuciones", comentó.

INPE O MINJUSDH DEBE EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO

Para terminar con el tema del centro penitenciario de Martín Vizcarra, la fiscal de la Nación considera que el INPE o el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan Alcántara, deben emitir un pronunciamiento al respecto.