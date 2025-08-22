Martín Vizcarra: juez concede apelación a expresidente contra prisión preventiva de 5 meses

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, aceptó a trámite la apelación del expresidente Martín Vizcarra, contra la prisión preventiva de cinco meses que le impuso el pasado 13 de agosto.

La medida ordena elevar el caso a una Sala de Apelaciones para que sea revisado. El letrado dispuso que la apelación tenga efecto devolutivo, por lo que Vizcarra seguirá bajo prisión preventiva mientras se resuelve el recurso.

En el recurso, el exmandatario alegó errores de forma y de fondo en el fallo que determinó la prisión preventiva, pues no se evaluó correctamente las pruebas y documentos que acreditan el arraigo familiar y laboral, etc.

GOBERNADOR REGIONAL

Tras evaluar los argumentos y comprobar que la apelación cumple los requisitos, el juez concedió el recurso y ordenó remitir la carpeta a la Sala Penal de Apelaciones que deberá confirma o revoca la medida contra al exmandatario.

Vizcarra Cornejo cumple prisión preventiva en el marco de la investigación en su contra por supuestos actos de corrupción en el caso 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua', cuando fue gobernador regional de Moquegua.