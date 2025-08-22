INPE niega que Betssy Chávez sea víctima de situaciones que pongan en riesgo su integridad personal

Foto Infobae

Esta mañana, mediante un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) negó categóricamente las acusaciones realizadas por la expremier Betssy Chávez Chino, quien señaló ser víctima de presuntas amenazas y otros delitos al interior del Penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

La exfuncionaria, quien cumple prisión preventiva por el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, denunció también la existencia de una supuesta organización criminal integrada por internas y autoridades del referido centro carcelario. Su acusación no fue sustentada con pruebas.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Según el INPE, el tema fue indagado inmediatamente por el área competente y concluyó que “no existe elemento de prueba que en ese penal se estaría realizando actos de connotación ilícita vinculado a los delitos de cohecho, cohecho pasivo y organización criminal”.

Respecto al pedido que hicieron abogados de Betssy Chávez para que sea trasladada a otro penal, el INPE indicó que dicho requerimiento “debe ser presentada por la interna ante la institución, para su respectiva evaluación, con el fin de determinar si procede o no su traslado”.