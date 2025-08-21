Martín Vizcarra: responsabilizan a Dina Boluarte por presunto traslado de expresidente a otra prisión

En entrevista con Canal N, Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, responsabilizó a la mandataria Dina Boluarte por la anulación de la clasificación penitenciaria que envió a su familiar al penal de Barbadillo, y plantearían ahora reubicarlo en otra cárcel.

“El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reporta al Ministerio de Justicia, y este a la presidenta. Hay una clara intención de trasladarlo a Lurigancho. Es un atropello sin precedentes. Nunca se ha intentado trasladar a un expresidente a Lurigancho”, declaró.

MANIOBRA POLÍTICA

Dijo también que el cambio se habría basado en supuestas irregularidades detectadas por una nueva junta de clasificación, designada seis días después que se decidiera el ingreso de su hermano a Barbadillo, pero todo sería una maniobra política y no a un error administrativo.

Finalmente, manifestó tener información interna del propio INPE, que confirmaría la intención de ejecutar el traslado a otro centro carcelario. “Nos lo han manifestado personas que tienen cariño a Martín Vizcarra. No es información oficial, pero es muy confiable”, sostuvo.