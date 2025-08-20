Alejandro Toledo durante audiencia: “Niego haber lavado dinero y estar involucrado en actos de corrupción”

Durante la audiencia que continúa contra Alejandro Toledo, el expresidente salió al frente de los magistrados que están llevando el caso y negó estar involucrado en los diversos delitos en los que estaría involucrado de acuerdo al Ministerio Público.

“Niego rotundamente haber lavado dinero y también haber participado en actos de corrupción. Los desafío a que me prueben si he tenido algún acto de corrupción en mi vida. Un fiscal de la Nación hizo un estudio de mis cuentas y casas en el Perú”, comentó.

CONOCE LA RUTA DEL DINERO DE ODEBRETCH

En busca de continuar defendiéndose de las imputaciones en su contra, Alejandro Toledo, aseguró que tiene un documento fehaciente sobre el dinero que habría entregado la constructora Odebrecht a Josef Maiman.

“Tengo el informe del origen de los fondos, de la ruta del dinero de Odebrecht a los offshore de Odebrecht, quienes le dieron al señor Maiman, y trató de limpiar el dinero en Irlanda del Norte y bancos de Inglaterra”, enfatizó.