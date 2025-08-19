Fiscalía dicta 18 meses de prisión preventiva contra presunto asesino de policía en Los Olivos

Hace menos de una semana atrás, el enfrentamiento entre delincuentes y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Los Olivos, dejó como saldo el fallecimiento del suboficial de segunda, Juan Carlos Díaz Chapoñán, quien laboraba en la comisaría Laura Caller.

En medio de un operativo, la PNP pudo intervenir a uno de los sospechosos del tiroteo. El detenido respondió al nombre de Jesús Chanchamire (27), de nacionalidad venezolana, quien permaneció en la carceleta del Poder Judicial (PJ).

PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA EL EXTRANJERO

Tras una investigación, el Ministerio Público informó por medio de sus redes sociales que se dictó 18 meses de prisión preventiva contra el extranjero por quien se continuará las indagaciones de estar implicado en el delito de homicidio calificado contra el uniformado.

Finalmente, desde la entidad anunciaron que, durante las próximas horas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) revelará el centro donde será recluido Jesús Chanchamire, quien fue detenido el año pasado.