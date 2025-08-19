“Betssy Chávez durmió en el pasillo tras recibir amenazas de internas”, asegura Raúl Noblecilla

En medio del juicio oral en contra de Betssy Chávez por su implicancia en el intento de golpe de Estado realizado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, el abogado de la expremier, Raúl Noblecilla, hizo una revelación sobre su patrocinada.

Durante su participación, el letrado aseguró que Chávez Chino continúa sufriendo episodios de hostigamiento en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Además, Noblecilla enfatizó que su cliente no ha estado durmiendo en su celda, sino en la intemperie.

“Betssy Chávez anteayer durmió en el pasillo. Exactamente en un pasillo a la intemperie porque nuevamente ha sido amenazada por las internas o un grupo de internas que siguen confabuladas con la denuncia de la cual ya el Ministerio Público y esta Sala Penal Especial tiene conocimiento", declaró la defensa de la expremier.

TIEMPO DE PRISIÓN PARA CHÁVEZ CHINO

En medio de las investigaciones realizadas, el Ministerio Público ha solicitado 25 años de cárcel contra Betssy Chávez por su participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, por quien se estaría pidiendo 34 años de prisión.