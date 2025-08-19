Martín Vizcarra reaparece tras detención: fue en audiencia por caso Lomas de Ilo y hospital de Moquegua

Desde el penal Barbadillo, Martín Vizcarra reapareció ayer en audiencia virtual, casi una semana después que el juez Jorge Chávez dictara prisión preventiva en su contra por cinco meses, por supuestos actos de corrupción en el caso 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

En su breve alocución, el exjefe de Estado se disculpó con los magistrados por no presentarse el pasado jueves (14 de agosto), en la audiencia, indicando que le fue imposible pues ese día “estaba en pleno traslado al penal Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate".

FACTORES EXTERNOS

"Desde el primer día de este juicio, no he faltado a ninguna audiencia a la que se me ha convocado, solo ha ocurrido por factores externos", señaló, indicado también que "espera que pronto pueda revertirse", en referencia a la prisión preventiva que se dictó en su contra.

Por este caso, la Fiscalía pide 15 años de cárcel para el expresidente por presuntamente recibir sobornos por las obras del Hospital de Moquegua y el proyecto Lomas de Ilo. Los pagos se habrían producido durante su gestión Cornejo Vizcarra como gobernador regional.