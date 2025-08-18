Pedro Castillo seguirá en Barbadillo: PJ rechaza apelación para cesar prisión preventiva

Por medio de una publicación en redes sociales, el Poder Judicial (PJ) a través de la Sala Permanente de la Corte Suprema, anunció el rechazo del recurso de apelación que presentó el expresidente, Pedro Castillo, por lo que permanecerá recluido en el penal de Barbadillo.

En el post difundido desde la entidad judicial, informaron que la decisión se tomó después de haber escuchado a la defensa legal del exmandatario, quienes buscaban el cambio de la decisión contra Castillo Terrones por el delito de rebelión.

“Por unanimidad, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechaza recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo Terrones en contra de fallo que declaró infundado el cese de prisión preventiva por el delito de rebelión”, indicaron.

PEDRO CASTILLO Y SUS VÍNCULOS EN TEMAS DE CORRUPCIÓN

De acuerdo a las acusaciones del Ministerio Público, Pedro Castillo se encontraría involucrado en los delitos de corrupción en los denominados casos Puente Tarata, Ministerio de Vivienda y Petroperú, por lo que, se complicaría su liberación en un breve plazo.