Andy Carrión sobre Martín Vizcarra: "Existe alta probabilidad de que su sentencia se condenatoria"

El abogado penalista, Andy Carrión, se pronunció sobre la situación legal del expresidente Martín Vizcarra, quien lleva cuatro días en el penal de Barbadillo luego que el Poder Judicial (PJ), dictó cinco meses de prisión preventiva en su contra.

En entrevista para RPP Noticias, el jurista indicó que exista una "alta probabilidad" de que el exjefe de Estado sea condenado a prisión por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"Todo apunta, al menos por el acervo probatorio que ha aportado el fiscal Germán Juárez Atoche, de que existe alta probabilidad de que esta sentencia sea condenatoria. De hecho, cuando el juez Jorge Chávez Tamariz leyó al menos el primer presupuesto de su vinculación con el delito, ya casi afirmaba de que se había cometido el delito, con lo cual yo creo que más bien es una decisión que ha tomado ante la inminencia de la decisión que sería condenatoria", dijo.

MARIO VIZCARRA

Cabe precisar que Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, no descartó en ser el candidato de Perú Primero en las elecciones del próximo año en caso el exjefe de Estado no logre resolver su situación legal a tiempo.