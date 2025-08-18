Pedro Castillo busca salir del penal de Barbadillo con recurso ante la Corte Suprema

El juez supremo Juan Carlos Checkley analizará el 21 de agosto la solicitud presentada por el expresidente, recluido en el penal de Barbadillo.

El próximo jueves 21 de agosto, la Corte Suprema evaluará un pedido del expresidente Pedro Castillo para que se deje sin efecto la medida de prisión preventiva que cumple por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La audiencia virtual se desarrollará a las 3:00 p. m. bajo la conducción del juez supremo Juan Carlos Checkley.

Defensa de Castillo insiste en su liberación

La defensa del exmandatario argumenta que los elementos de convicción presentados hasta el momento no son suficientes para justificar la medida restrictiva dictada en su contra y que no se cumplen los requisitos legales para mantenerlo recluido. Durante la sesión, Castillo intervendrá desde el penal de Barbadillo, en Ate, donde se encuentra detenido, mientras que la Fiscalía de la Nación también expondrá sus argumentos.

El proceso penal por el intento de ruptura del orden constitucional se encuentra actualmente en etapa de juicio oral. El Ministerio Público ha solicitado que se le imponga una condena de 34 años de prisión. La resolución que adopte el juez supremo sobre este recurso será clave en el marco del debate judicial.

Cabe señalar que el exjefe de Estado también afronta otro mandato de prisión preventiva vinculado a investigaciones por presuntos actos de corrupción en los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, lo que complica aún más sus posibilidades de obtener la libertad en el corto plazo.