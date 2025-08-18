Fiscalía solicita ampliar investigación a Hinostroza por presunta intervención en ascenso de Elizabeth Peralta

Una nueva medida judicial podría prolongar el proceso contra el exjuez supremo César Hinostroza. La Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial ampliar por ocho meses la investigación preparatoria que se le sigue por su presunta participación en el ascenso de la doctora Elizabeth Peralta como Fiscal Superior Titular en 2015.

AUDIENCIA PROGRAMADA

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley programó para este lunes 18 de agosto, a las 3:30 de la tarde, una audiencia virtual donde se evaluará el requerimiento fiscal. La Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos sustentó la prórroga en los artículos 64 y 342 del Código Procesal Penal, con el fin de realizar diligencias pendientes que permitan esclarecer los hechos atribuidos a Hinostroza y Peralta.

De acuerdo con el Ministerio Público, el exjuez habría intercedido ante consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para favorecer a Peralta en un concurso público de vacantes, a cambio de que esta se pusiera a disposición de la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

SITUACIÓN DE LOS IMPLICADOS

La Fiscalía atribuye a Elizabeth Peralta el rol de instigadora del delito de tráfico de influencias agravado. Según la tesis fiscal, en 2015, cuando se desempeñaba como fiscal provincial mixta de Yauyos, habría coordinado con Hinostroza para asegurar su ascenso como fiscal superior. Actualmente, Peralta cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Chorrillos, procesada también junto a Andrés Hurtado “Chibolín” por presuntos actos de cohecho.

En tanto, César Hinostroza afronta varios mandatos de prisión preventiva y una solicitud de extradición en curso desde Bélgica, país en el que reside. La decisión del juez Checkley sobre esta prórroga será clave para determinar si la investigación contra ambos procesados continúa en los próximos meses dentro del marco de la lucha contra la corrupción en el sistema judicial.