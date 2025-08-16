PJ rechaza archivar segunda acusación contra Martín Vizcarra: por presunto delito de colusión

El Poder Judicial (PJ) declaró infundado el recurso presentado por la defensa de Martín Vizcarra para archivar la acusación por colusión, relacionada a presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Así, el expresidente, quien cumple cinco meses de prisión preventiva por presunto delito de cohecho en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, continuará procesado por este segundo supuesto delito, colusión.

Según la Fiscalía, Vizcarra Cornejo habría pactado con delegados de Obrainsa e ICCGSA favorecerlos con obras a cambio de coimas. La defensa alegó que el exgobernador no tenía competencia en los procesos de contratación.

APELARÁ LA DECISIÓN

El juez sostuvo que el exgobernador si bien no tenía que ver con las licitaciones, sí estaba en la facultad de desaprobar los otorgamientos de la buena pro, que al final no lo hizo. Por lo que el proceso por colusión sigue.

La próxima audiencia de control de acusación por esta segunda acusación se realizará el lunes 25 de agosto, mientras que el martes 19 seguirá el juicio que enfrenta por cohecho pasivo, delito por el que se le pide 15 años de prisión.