Luis Caya sobre orden de detención contra Martín Vizcarra: Una victoria para los moqueguanos

El juez Jorge Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de la investigación que se le sigue por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Al respecto, Luis Caya, exconsejero regional de Moquegua, destacó la decisión judicial y dijo que es “una pequeña victoria para los ciudadanos moqueguanos” que han esperado por años que los “latrocinios” de Vizcarra Cornejo en la región sean castigados.

SEGUNDA INSTANCIA

Asimismo, el exfuncionario dijo esperar que la prisión preventiva, dictada la tarde de ayer tras una extensa audiencia, sea confirmada en segunda instancia y que la sentencia solicitada por el Ministerio Público de hasta 15 años de cárcel sea ratificada por el juzgado.

El magistrado determinó la prisión preventiva por el riesgo de fuga y la gravedad de los indicios relacionados con supuestos sobornos por más de 2.3 millones de soles en los proyectos de Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, informa Willax.