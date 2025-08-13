Ernesto Blume sobre prisión preventiva contra Vizcarra: "Ha estado haciendo los méritos para esta medida"

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Blume, se pronunció sobre los cinco meses de prisión preventiva que el Poder Judicial (PJ) dictó contra el exmandatario Martín Vizcarra, por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En entrevista para Canal N, el abogado señaló que la medida del Poder Judicial es acertada, alegando que el expresidente "hizo méritos" para que se dicte prisión preventiva en su contra.

"Yo creo que el señor Vizcarra ha estado haciendo los méritos para ganarse esta medida porque, obviamente, si está inhabilitado para ejercer sus derechos políticos [...] pretender ignorar totalmente los efectos de esa medida y lanzarse a campaña [...] me parece que es una falta de respeto a la autoridad", dijo.

En ese sentido, Ernesto Blume calificó como un "acto de rebeldía", el hecho de que Vizcarra Cornejo haya estado haciendo campaña pese a las tres inhabilitaciones en en su contra: "Obviamente eso ha inclinado a la balanza", sostuvo.