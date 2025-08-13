Fiscalía comienza investigación preliminar contra topógrafos colombianos encontrados en isla Chinería

Luego de conocerse la noticia que dos ciudadanos de Colombia fueron encontrados en la isla Chinería realizando supuestos trabajos de topografía, la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla anunció el inició de investigación preliminar contra los extranjeros.

Por medio de sus redes sociales, la entidad de justicia del país informó que los acusados habrían incurrido en el delito de atentado contra la soberanía peruana, sin el permiso de las respectivas autoridades del distrito de Santa Rosa.

PRIMERAS HIPÓTESIS DE LAS DILIGENCIAS

Las primeras diligencias al respecto del caso arrojaron una serie de hipótesis, pero la que toma más fuerza con el transcurrir de las horas, es la que menciona que los supuestos topógrafos habrían estado buscando delimitar el territorio peruano como colombianos.

Cabe mencionar que, el Ministerio Público también informó a la Superintendencia de Migraciones para conocer más detalles sobre el ingreso de Carlos Sánchez y John Amia, al territorio peruano, si sucedió de manera legal o irregular.