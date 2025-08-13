García Belaúnde sobre prisión preventiva contra Vizcarra: "La justicia tardó pero llegó"

El excongresista, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

A través de su cuenta en la red social X, el exparlamentario se mostró a favor del fallo judicial contra Vizcarra Cornejo, a quien se le investiga por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

"Cayó el Lagarto. Lo denuncié en solitario el 31 de Marzo del 2016 por destruir un hospital para construir otro a cambio de una coima de S/2,3 millones. No estará solo en Barbadillo, lo acompañarán Toledo, Humala y Castillo. La justicia tardó, pero llegó", se lee en el tuit.

DENUNCIA IRREGULARIDADES

Cabe precisar que el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, denunció una serie de irregularidades en el proceso contra su patrocinado, entre las cuales mencionó que el juez Chávez Tamaris es esposo de una fiscal que forma parte del Equipo Especial Lava Jato, lo cual, según el abogado, comprometería la imparcialidad de la decisión.