Patricia Benavides es designada en la Segunda Fiscalía Suprema Penal

Luego de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dejara sin efecto la destitución de Patricia Benavides por medio de una resolución difundida el 12 de junio, el Ministerio Público decidió designar a Benavides Vargas en el Segundo Despacho Penal de la Fiscalía Suprema.

La decisión deja sin efecto el nombramiento de Zoraida Ávalos en la entidad que liderará la exfiscal de la Nación, por lo que Avalos Rivera pasará a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

¿QUÉ SE BUSCARÁ CON EL NUEVO CARGO DE PATRICIA BENAVIDES?

De acuerdo a la decisión tomada, la llegada de Patricia Benavides al Segundo Despacho Penal de la Fiscalía Suprema, tiene como propósito dar mayor celeridad a los trabajos que se vienen realizando en el interior de la entidad de justicia.

Cabe mencionar que, esta decisión también fue notificada hacía la presidencia de la Corte Suprema, JNJ, juntas de fiscales superiores a nivel nacionales, fiscalías supremas y diversas oficinas de cooperación que tiene la Fiscalía de la Nación.