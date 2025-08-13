Caso ‘Panama Papers’: juez revisará pedido de la Fiscalía contra Rafael López Aliaga

La fiscalía sostiene que aún quedan diligencias pendientes sobre operaciones por un millón de soles realizadas entre 2012 y 2014.

El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial una extensión de 36 meses para continuar con la investigación preparatoria que involucra al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en el marco del caso conocido como ‘Panama Papers’. El pedido también alcanza a otros investigados y será evaluado por el Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del magistrado Jorge Chávez Tamariz.

Audiencia programada para agosto

El juez fijó para el martes 26 de agosto, a las 2:30 p. m., la audiencia virtual en la que se revisará el requerimiento de la fiscalía. En esta sesión, se escucharán los argumentos de todas las partes procesales antes de emitir una resolución. El pedido proviene del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, instancia que conduce las diligencias del caso.

Las pesquisas se centran en operaciones financieras vinculadas al manejo de aproximadamente un millón de soles provenientes de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, durante el periodo comprendido entre 2012 y 2014. Según la hipótesis fiscal, estas transacciones estarían relacionadas con actividades de lavado de activos.

La investigación forma parte de un conjunto de procesos derivados de la filtración internacional de documentos conocida como ‘Panama Papers’, que reveló presuntas operaciones offshore y estructuras societarias en paraísos fiscales utilizadas para mover y ocultar fondos.