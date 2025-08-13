Defensa de Delia Espinoza alerta de posible conflicto de intereses si Patricia Benavides vuelve a la Fiscalía

Luciano López advirtió que la exfiscal de la Nación enfrenta cinco investigaciones por delitos graves y cuestionó su eventual ubicación en un despacho de la Fiscalía Suprema Penal.

Luciano López, abogado de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló que la eventual designación de Patricia Benavides en una Fiscalía Suprema Penal podría vulnerar la imparcialidad del Ministerio Público, debido a que la exfiscal de la Nación afronta cinco investigaciones por presuntos delitos como cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y negociación incompatible. Según dijo en RPP, el planteamiento de su patrocinada para que Benavides sea enviada como representante al Jurado Nacional de Elecciones se sustenta en esa preocupación.

Postura ante decisión de la Junta de Fiscales Supremos

El defensor legal recordó que la mayoría de la Junta de Fiscales Supremos no aceptó la propuesta de Espinoza de que Benavides vaya a la JNE. En ese escenario, sostuvo que la fiscal de la Nación deberá “ver cómo redistribuye” la ubicación de la exfiscal dentro de la estructura de la institución. “Por la trascendencia del hecho me han facilitado esa información para poderla divulgar”, expresó.

En otro momento, López manifestó que espera que el Congreso actúe respetando el debido proceso frente a las denuncias constitucionales presentadas contra Espinoza, las cuales buscan su inhabilitación por diez años. No obstante, admitió tener reservas sobre la imparcialidad del Parlamento en este caso.

“Lamentablemente yo del Congreso de la República no puedo esperar un debido proceso. Yo no tengo las suficientes garantías por la situación que tenemos, igual vamos a hacer una defensa como corresponde”, puntualizó el abogado, reiterando que seguirán con las estrategias legales necesarias para proteger a su defendida.