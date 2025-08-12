Jaime Quito califica de ‘repudiable’ regreso de Patricia Benavides al Ministerio Público

Tras conocer la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordena la reposición de Patricia Benavides en el Ministerio Público, el congresista Jaime Quito, se mostró en contra de la decisión de la JNJ para reponer a Benavides Vargas en la entidad judicial.

Asimismo, el exintegrante de Perú Libre aseguró en Exitosa que este tipo de decisiones ponen en tela de juicio la credibilidad de la Fiscalía, por lo que, considera que las autoridades continúan realizando méritos para que la institución pueda ser reestructurada muy pronto.

"Creo que es totalmente repudiable esta situación que se está viviendo una vez más en el Ministerio Público. Más bien esto significa que todas nuestras instituciones deben ser retocadas o trastocadas respecto a este tema. Pero, en este punto en particular la señora Benavides aún tiene investigaciones y denuncias, todo ello debe ser despejado para asumir la responsabilidad de fiscal suprema", enfatizó.

LLEGADA A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

En horas de la mañana de este martes 12 de agosto, Patricia Benavides llegó a las instalaciones del Ministerio Público para poder conocer donde será la sede donde ejercerá su cargo como fiscal suprema.