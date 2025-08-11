Junta de Fiscales Supremos cita a Patricia Benavides para sesión extraordinaria

La exfiscal suprema fue convocada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para una reunión este martes 12 de agosto a las 9 a.m. en la sede central del Ministerio Público.

La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público ha convocado a Patricia Benavides para participar en una reunión extraordinaria programada para este martes 12 de agosto. El encuentro fue dispuesto por la fiscal de la Nación y presidenta de la Junta, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, mediante un oficio remitido el pasado 7 de agosto.

La citación, firmada por la secretaria de la JFS, Evelia Fátima Castro Avilés, precisa que la sesión se llevará a cabo a las 9:00 de la mañana en la Sala de Acuerdos de la Junta de Fiscales Supremos, ubicada en el noveno piso de la sede central del Ministerio Público, en el Cercado de Lima.

Convocatoria formal

En el documento oficial, se expresa el saludo protocolar a Benavides y se detalla que la reunión fue solicitada directamente por la titular del Ministerio Público. Aunque no se han revelado públicamente los temas que se abordarán, la convocatoria deja claro que se trata de una sesión extraordinaria, lo que sugiere la importancia de los asuntos por tratar.

Patricia Benavides, exfiscal suprema, deberá presentarse puntualmente a la cita institucional, que forma parte de las facultades de coordinación y deliberación de la Junta de Fiscales Supremos. La sede donde se desarrollará la reunión se encuentra en la quinta cuadra de la avenida Abancay, en el corazón del centro histórico de Lima.