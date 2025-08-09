Dejan en libertad a alcalde de Medio Mundo que agredió a su pareja: PJ dicta comparecencia con restricciones

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura dictó comparecencia con restricciones a Diego Armando Cadillo Crisóstomo, alcalde del centro poblado Medio Mundo, en Huaura, investigado por agredir físicamente a su conviviente.

El magistrado Jesús Maicol Asencios Solís rechazó la solicitud de nueve meses de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público, permitiendo que el burgomaestre enfrente el proceso en libertad.

Rechazo a pedido de prisión

La Fiscalía había imputado a Cadillo Crisóstomo por tentativa de feminicidio, fundamentándose en la golpiza grabada por cámaras de seguridad que motivó su detención el pasado martes. Sin embargo, el Poder Judicial determinó que los hechos "no cumplían objetivamente con las características del delito de feminicidio o sus agravantes".

Reglas de conducta y fundamento

El juez Asencios Solís impuso tres restricciones entre ellos, prohibición de acercarse a la víctima, sus familiares y testigos; obligación de concurrir a citaciones judiciales; y pago de 6 mil soles como caución económica. Durante la audiencia, el magistrado señaló que el Ministerio Público no identificó "estereotipos de género" como motivación de la agresión.

Cadillo Crisóstomo tiene diez días hábiles para pagar la caución. De incumplir, se revocará la medida y será internado en un penal. La decisión judicial se produce tras el escándalo generado por las imágenes de la agresión, que evidenciaron el uso de violencia física contra su pareja.