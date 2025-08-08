Martín Vizcarra: Poder Judicial evalúa hoy solicitud de prisión preventiva contra expresidente

Esta mañana, a partir de las 11:00, el juez Jorge Chávez evaluará el pedido fiscal de seis meses de prisión preventiva contra el Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

El magistrado también deberá analizar los argumentos de la defensa legal del expresidente para que se rechace el requerimiento fiscal. Se conoció que la presencia del investigado en la audiencia es “facultativo”.

COHECHO PASIVO PROPIO

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado lleva adelante el proceso judicial contra el expresidente de la República, por presuntos actos de corrupción ocurridos cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Por estos casos, el fiscal Germán Juárez pide al Poder Judicial se le imponga 15 años de cárcel al exmandatario Vizcarra Cornejo, por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.