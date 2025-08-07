JNJ solicita a Delia Espinoza resposición inmediata de Patricia Benavides como fiscal suprema

Por medio de un oficio enviado a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitó la fiscal de la Nación reponer en el más breve plazo a Patricia Benavides como fiscal suprema.

¿QUÉ SE LEE EN EL PRONUNCIAMIENTO?

De acuerdo al informe compartido hacía la Fiscalía y que contiene la firma del presidente de la JNJ, Gino Ríos, la suspensión contra Benavides Vargas finalizó el 31 de julio, por lo que se ordena su regreso inmediato a la entidad de justicia.

Al conocer la noticia, Patricia Benavides también decidió pronunciarse al respecto y reveló que cumplió los 60 días de suspensión, por lo que, tiene que retornar de inmediato al Ministerio Público, caso contrario, se estaría vulnerando sus derechos funcionales.

Cabe mencionar que, ante esta solicitud, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tendrá que acatar la decisión de la JNJ, caso contrario podría recibir una sanción por parte de la Junta y se continuará con los conflictos en la entidad judicial.