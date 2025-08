Fiscal de la Nación asegura que Dina Boluarte será investigada al término de su mandato

Le queda menos de un año en el Gobierno, es por ello, que la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, confirmó que la mandataria Dina Boluarte será investigada al término de su mandato que tendrá su final el 28 de julio del 2026.

En declaraciones a los medios de comunicación, la fiscal de la Nación recordó que el Parlamento decidió archivar las indagaciones contra la dignataria por su calidad de presidenta del Perú, sin embargo, al dejar el cargo, no habría ningún inconveniente para seguir con las investigaciones.

“El Congreso sabe que, por la inmunidad, no puede tramitar esas carpetas. Las han archivado apresuradamente, pero como no hay cosa juzgada, esas investigaciones deberán retomarse”, enfatizó Espinoza Valenzuela.

OBJETIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Delia Espinoza dejó en claro que las averiguaciones que comience a realizar en contra de Dina Boluarte, no es de carácter personal, sino que, el objetivo del Ministerio Público es encontrar justicia. “Nuestro trabajo es investigar delitos, no personas. Y eso no cambiará”.