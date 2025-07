Delia Espinoza emite un mensaje por Fiestas Patrias: “La autonomía del Ministerio Público no se negocia”

En el marco del 204.º aniversario de la independencia del Perú, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, reafirmó el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra el crimen. “Nuestro deber es claro, perseguir el delito con autonomía, con firmeza y mucho respeto a la legalidad”, expresó. La titular del Ministerio Público destacó que esta institución se mantiene firme frente a cualquier forma de criminalidad, ratificando que su labor responde a los intereses de la justicia y no a presiones externas.

Autonomía fiscal y defensa de la legalidad

Durante su pronunciamiento por Fiestas Patrias, Espinoza enfatizó que la independencia del Ministerio Público es una condición innegociable. “Nuestra autonomía no es negociable, es la garantía que la justicia sea siempre un servicio constante a la población, no a los intereses particulares”, señaló, subrayando que esta cualidad permite que los fiscales actúen con objetividad. Añadió que todo el personal de la institución avanza con determinación y no se detendrá en su misión de erradicar la impunidad.

La fiscal también hizo hincapié en la importancia de proteger a las víctimas y fortalecer la institucionalidad en un contexto complejo, marcado por el avance de la corrupción y el crimen organizado. “Seguiremos firmes defendiendo la institucionalidad, protegiendo a las víctimas, combatiendo la corrupción y enfrentando el crimen con convicción, ven de donde venga”, declaró, insistiendo en que la justicia no debe someterse a influencias de ningún tipo.

Finalmente, Espinoza destacó el valor del compromiso ético de los fiscales en la construcción de una democracia sólida. “Siempre tendremos una democracia sólida con fiscales valientes que tengan valores y principios en sus decisiones y por supuesto siempre actuando sin temor y con objetividad”, concluyó. La fiscal de la Nación cerró su mensaje deseando a todos los peruanos unas felices Fiestas Patrias, reafirmando que una justicia independiente es esencial para una patria verdaderamente libre.