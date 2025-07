Gino Ríos descarta renunciar a la JNJ pese a cuestionamientos: "No he sido condenado"

El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, descartó renunciar a su cargo pese a los cuestionamientos por una sentencia consentida de hace más de una década. En entrevista con Canal N, afirmó: “No he sido condenado. Mi certificado de antecedentes penales está limpio”. Aclaró que el fallo judicial en su contra, emitido en 2011, se dio en el marco de un proceso de divorcio iniciado en 2004 y fue por violencia familiar, no por violencia contra la mujer.

Ríos sostuvo que el contexto legal de la época no permite aplicar el artículo 11 inciso E de la Ley Orgánica de la JNJ, que prohíbe el ingreso de personas con condenas por violencia contra la mujer. “La figura del delito de violencia contra la mujer no existía antes del 2015. Lo que hubo fue una figura no delictiva, la violencia familiar”, señaló. Asimismo, indicó que no apeló la sentencia para preservar la tranquilidad de su familia: “Preferí retomar la armonía familiar y no proseguir con esto”.

JNJ aún no define su postura institucional

Respecto a la evaluación interna de su caso, el magistrado indicó que la integrante María Teresa Cabrera está a cargo del análisis, aunque precisó que él también ha solicitado el expediente judicial para someterlo a revisión del pleno. “No hay un plazo definido, pero quiero demostrar que actuamos con transparencia”, afirmó. Rechazó que la Junta actúe bajo presiones externas y defendió la independencia de sus miembros: “Los siete miembros no nos dejamos presionar”.

Durante la entrevista, Ríos también se pronunció sobre la investigación preliminar del Ministerio Público por un presunto reglaje al magistrado Francisco Távara. Confirmó que el caso se encuentra en su etapa inicial y que fue abierto tras las declaraciones públicas del propio integrante de la JNJ. “La indagación está en curso y se basa en lo manifestado por el doctor Távara”, puntualizó.