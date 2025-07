Testigo reafirma encuentro entre Dina Boluarte y empresario que habría ofrecido fondos para campaña

Maritza Sánchez, exintegrante del equipo de campaña de Perú Libre en 2021, reiteró que sí existió una reunión entre la hoy presidenta Dina Boluarte y el empresario Eduvigis Beltrán, en la que se habría solicitado un aporte de 150 mil soles para financiar actividades proselitistas. Según su testimonio, el encuentro ocurrió en un local partidario ubicado en el Cercado de Lima, donde también estuvo presente. Esta versión contradice directamente a la defensa legal de la mandataria, que niega la existencia de dicha reunión.

Sánchez aclaró que no fue asistente de Boluarte, sino que simplemente colaboró en la campaña electoral. “Esa reunión sí existió. Hay personas que lo llevaron al señor allá, le puedo comentar desde el momento en que ingresó y las notas que hice a partir de dicha reunión”, declaró en RPP. Asimismo, afirmó que su testimonio ha sido entregado al Ministerio Público en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.

Apuntes de campaña y fondos no declarados

La testigo mencionó que conserva un cuaderno amarillo con anotaciones relacionadas a reuniones y coordinaciones de campaña, aunque precisó que no se trata de un documento contable formal. También señaló que el principal problema en este caso radica en la falta de declaración de los aportes, tanto en el caso de Beltrán como en el de Henry Shimabukuro. “En el caso del señor Beltrán, no aparece en ningún sitio los 150 mil soles y eso no significa que no lo haya dado o no lo pidieran”, expresó.

El abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, descartó cualquier irregularidad y aseguró que no existe sustento probatorio para vincular a Boluarte con aportes ilícitos. “Como parte del antecedente y contexto probatorio de esta investigación que termina en archivo, se determina que ese aporte nunca existió y que esa reunión nunca existió”, sostuvo en RPP. No obstante, las afirmaciones de Sánchez vuelven a poner en discusión la transparencia de los fondos usados durante la campaña presidencial de 2021.