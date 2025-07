Betssy Chávez: abogado de expremier tuvo "cruce de palabras" con juez durante juicio por golpe de Estado

Un nuevo incidente se registró hoy en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que rechazó la segunda recusación que presentó la expremier Betssy Chávez contra la jueza Norma Carbajal por presuntamente no ser imparcial.

En el recurso, Raúl Noblecilla, abogado de Chávez Chino, procesada por el golpe de Estado, cuestionaba la dirección que hacía la magistrada Carbajal del debate, pues supuestamente limitar su labor como abogado defensor.

Sin embargo, la Sala Suprema Penal Especial rechazó la recusación, entre otros, porque la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ya había establecido que no procede la medida porque implicaría una suspensión o interrupción del proceso.

JUICIO POLÍTICO

Tras conocer la decisión, el abogado Raúl Noblecilla intervino señalando que se trata de un “juicio político”: “Aquí nadie quiere perder el tiempo como quiere señalar, jueza provisional. Aquí la libertad del presidente de la República”, dijo cuando fue interrumpido por el titular de la Sala Penal Especial, José Neyra.

“Está repitiendo lo mismo”, señaló el juez. “Estoy repitiendo lo que la señorita jueza provisional ha dicho sobre mí”, respondió el letrado. “Entonces mejor no hablo, señor presidente, no voy a hablar. Que quede constancia, no voy a hablar. Ojalá que no muera Betssy Chávez y que el presidente de la República obtenga su libertad”, dijo alterado el abogado.