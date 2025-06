Martín Vizcarra sobre pedido de prisión preventiva: No voy a fugar del país, me debo al pueblo

Esta mañana, el expresidente Martín Vizcarra brindó breves declaraciones antes de ingresar a la sede judicial, para asistir a la audiencia donde se evaluará el pedido de seis meses de prisión preventiva en su contra.

"Me encuentro muy bien, con toda la confianza y la fe (...) (¿expresidente teme usted ir a prisión?) En absoluto. (¿No va a salir del país?) No, jamás. Me debo al pueblo", dijo Vizcarra Cornejo a Exitosa.

PELIGRO DE FUGA

En la sesión de hoy, el fiscal y la defensa legal del exmandatario de la República sustentarán sus argumentos, informó el titular del Quinto Juzgado de Indagación Preparatoria Nacional, Víctor Alcócer.

Según el fiscal Germán Juárez Atoche, existe peligro de fuga por parte del exjefe de Estado. Además, recordó que el 4 de julio vence la medida de impedimento de salida del país contra Martín Vizcarra.