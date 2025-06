Defensor del Pueblo sobre Patricia Benavides: “La JNJ nunca debió destituirla como fiscal de la Nación”

En medio de la crisis que atraviesa el Ministerio Público por la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación en reemplazo de Delia Espinoza, el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, arremetió contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y salió en defensa de Benavides Vargas.

De acuerdo a la interpretación de Gutiérrez Cóndor, la JNJ cometió un error al destituir a la suspendida titular del Ministerio Público, ya que, no es la institución encargada de la designaciones o sanciones en la entidad de justicia del Perú.

"La JNJ nunca debió destituir a un fiscal de la Nación porque la JNJ no designa o nombra. Evalúa y sanciona, separa a fiscales supremos. Eso dice la Constitución y lo dice su misma ley orgánica. Por lo tanto, ahí comienza el equívoco”, indicó.

NUNCA TUVO CONTACTO CON PATRICIA BENAVIDES

A pesar de las especulaciones que surgieron en su momento sobre un presunto vínculo amical entre Josué Gutiérrez y Patricia Benavides, el defensor del Pueblo aseguró que no ha tenido ningún tipo de contacto con la suspendida fiscal.

"Que no se especule. En su momento, me decían que yo conocía o era amigo de Patricia Benavides. Jamás. No la conocía antes de llegar acá. Nunca intercambié una palabra", mencionó el titular de la Defensoría del Pueblo.