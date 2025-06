Pedro Castillo durante juicio por golpe de Estado: Imputación es más falsa que tesis de Patricia Benavides

Esta mañana, durante el juicio que se le sigue por el presunto golpe de Estado que protagonizó el pasado 7 de diciembre de 2022, el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, volvió a proclamar su inocencia y a denunciar que es víctima de una persecución política.

En esta oportunidad, el ex jefe de Estado aprovechó el momento de su identificación en la audiencia y mencionó a Patricia Benavides Vargas, ex fiscal de la Nación, cuya restitución en el cargo, determinada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ha desatado polémica.

NUEVO RECURSO ANTE LA CORTE IDH

"Una vez más la Fiscalía no puede demostrar lo que se me viene imputando. Nunca se cerró el Congreso y nunca también las demás instituciones. Ahora se quiere forzar el tipo penal como ya no pueden probar el delito de rebelión. Esta imputación, como la ve el país, es más falsa que la tesis de Patricia Benavides", dijo.

Por otro lado, la defensa del exmandatario presentó un nuevo recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En el documento, el abogado Carlos Perea pide anular la prisión preventiva contra Castillo Terrones y que siga el juicio bajo vigilancia electrónica.